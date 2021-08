FC Trapani, Criaco sarà l’allenatore in seconda

L’FC Trapani 1905 annuncia che sarà Leo Criaco l’allenatore in seconda di mister Ivan Moschella. La carriera del tecnico calabrese lo vede impegnato nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018 con l’Akragas, secondo di mister Lello di Napoli in Lega Pro. Da marzo 2018 diventerà primo allenatore della stessa squadra.

Nel campionato successivo, nell’anno 2018/19, si trasferisce nel Siracusa come allenatore in seconda di Ezio Raciti, sempre nella terza divisione italiana.

Le ultime due stagione, infine, lo vedono impegnato prima nel Rende come secondo di Pino Rigoli in Lega Pro e poi nell’FC Messina, sempre a fianco di Rigoli, ma in Serie D.