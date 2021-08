Fiera del Mediterraneo, tornano i vaccini no-stop

PALERMO – La campagna vaccinale alla Fiera del Mediterraneo riprende a orario continuato. Dopo lo stop in alcune ore del giorno per l’emergenza caldo, l’hub provinciale di Palermo torna in attività con nuovi orari a partire da domani. Sarà aperto per vaccini e Green pass dalle 9 alle 19, orari di apertura e chiusura dei cancelli della Fiera. Per i tamponi (esclusivamente al drive-in) invece, si potrà entrare in Fiera dalle 8 alle 10,15 (orario di chiusura dei cancelli, mentre l’attività proseguirà fino alle 11). In entrambi i casi l’accesso avverrà esclusivamente da via Anwar Sadat.

Quanto alle future iniziative in merito ai vaccini di prossimità, l’ufficio del commissario all’emergenza Covid nella città metropolitana di Palermo, Renato Costa, ha in calendario un nuovo appuntamento con #VaccinInQuartiere, la campagna vaccinale che porta il siero anti-Covid alle persone, il più possibile vicino casa. Lunedì, dalle 13 alle 19, i medici e gli infermieri della struttura commissariale saranno a vaccinare alla Vucciria, uno dei mercati storici di Palermo. Nessuna prenotazione: i vaccini saranno in regime di open day in piazza Caracciolo. Basterà avere dai 12 anni (compiuti) in su e portare con sè la propria tessera sanitaria e un documento di identità. L’iniziativa è aperta sia a chi non ha ancora ricevuto la prima dose, sia a chi aspetta la seconda. Con le immunizzazioni alla Vucciria, #VaccinInQuartiere arriva alla sua terza tappa, dopo Arenella e Vergine Maria. Insieme a tutte le altre campagne itineranti della struttura commissariale per l’emergenza Covid di Palermo (Accanto agli ultimi, #AperiVax, #VacciniTour e #NoVacciniNoRiparti, immunizzazioni degli uffici pubblici) ha permesso di raggiungere migliaia di persone, molte delle quali che ricevevano la loro prima dose di vaccino.