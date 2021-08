I sorrisi del bambino che sogna di entrare nella Protezione civile

PALERMO – “Il Volto del bambino non lo possiamo far vedere, però credeteci sulla parola se vi diciamo che si sta divertendo moltissimo”. L’altro lato dell’emergenze, quello meno incandescente e grave, ce lo raccontano i volontari della Protezione civile. Uno scatto che ci dice della presenza del Gruppo Antincendio Boschivo Piemontese nell’Ennese e di come, da Nord a Sud, non esistano distanze geografiche quando si tratta di compiere il proprio dovere.