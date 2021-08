ITF Monastir, ancora una sconfitta in finale per Potenza

Sfuma per la seconda settimana consecutiva il 3° titolo ITF in singolare per un pur ottimo Luca Potenza sconfitto in finale a Monastir, col punteggio di 6-3 6-3, dal ventenne mancino lombardo Mattia Bellucci, numero 815 al mondo.

Il combattivo tennista licatese, che ai quarti di finale aveva estromesso in modo brillante il primo favorito del seeding Aziz Dougaz, a partire dalla prossima settimana migliorerà il suo ranking che oggi lo vede alla posizione 614 del ranking ATP.

I complimenti a Luca Potenza per la finale raggiunta in Tunisia (la terza stagionale) arrivano da parte del presidente FIT Sicilia Giorgio Giordano e da parte del consiglio regionale.