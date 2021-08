Meta Catania, il nuovo allenatore è Ramiro Lopez Diaz

CATANIA – La Meta Catania Bricocity comunica di aver trovato l’accordo per il ruolo di responsabile tecnico della prima squadra con l’allenatore spagnolo Ramiro Lopez Diaz che guiderà la squadra rossazzurra nella prossima stagione.

Allenatore di caratura internazionale con grande esperienza consolidata nel futsal italiano e con un bagaglio di lavoro e innovazione davvero importante. Nato a Vigo il 26 luglio del 1964, si è distinto come allenatore guidando la Marca Futsal, squadra con la quale ha raggiunto una finale scudetto, vincendo la coppa Italia nella stagione 2009/2010.

Grande carisma, trascinatore, il galiziano Ramiro Lopez Diaz ha guidato formazioni importanti come la grande Luparense, Real Rieti, Ats Cagliari, Marca Futsal con la scalata dalla A2 alla massima serie, e con la quale ha poi vinto la Coppa Italia, Orte promozione in Serie A. In carriera ha naturalmente allenato anche nel suo paese, in Spagna, ed infine per due stagioni in Kuwait, dove quest’anno ha vinto il titolo.

Adesso, alla guida della Meta Catania Bricocity, Ramiro Lopez Diaz è pronto a consegnare l’ideale di gioco votato alla velocità e allo spettacolo, il tutto supportato da tanta esperienza, sia in Italia che all’estero e da una mentalità aperta e vincente, che potrà sicuramente consegnare emozione e divertimento ai tifosi rossazzurri del PalaCatania.