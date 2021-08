Migranti, sono 30 i positivi al Covid sulla Ocean Viking

Sono in tutto 30 le persone risultate positive al Covid-19 all’esito dei tamponi rapidi effettuati tra i 548 migranti a bordo della Ocean Vikingarrivata stamane al porto di Pozzallo e tracciati secondo le procedure sanitarie. I profughi, al termine delle procedure di identificazione di Polizia, verranno imbarcati sulla nave quarantena Gnv Azzurra gia’ attaccata in banchina.

In una prima fase, sono state trasferite all’ospedale Maggiore di Modica per le prime cure. Si tratta di tre donne incinte, una bambina di 7 anni affetta da sospetta scabbia e un uomo che necessitava un controllo all’addome. Il personale dell’Usmaf, gli uomini della Croce Rossa e dei volontari dell’Associazione Misericordie di Modica stanno collaborando in sinergia per effettuare ai migranti che sbarcano dalla nave i tamponi rapidi.

Sono stati compiuti i test su circa 400 persone. I controlli sanitari. In banchina, oltre al responsabile dell’Usmaf , Vincenzo Morello, anche il manager dell’Asp Angelo Aliquò e il dirigente dell’emergenza dell’Asp, il dirigente medico Angelo Gugliotta e il dirigente di dipartimento prevenzione , Carmelo Lauretta.

Le reazioni della politica

“Lo avevamo previsto con largo anticipo e purtroppo i fatti ce lo stanno confermando: l’emergenza immigrazione, con gli sbarchi che continuano a raffica, porta con sé enormi criticità dal punto di vista sanitario. Lo abbiamo già riscontrato in questi mesi e lo certificano i 550 immigrati clandestini sbarcati questa mattina dall’Ocean Viking a Pozzallo con al momento 30 dei quali risultati positivi al Covid. Una situazione che può rappresentare una vera e propria bomba sanitaria pronta a esplodere, mettendo in pericolo la cittadinanza ed esponendo a rischi enormi i nostri uomini e le nostre donne in divisa. Serve un blocco navale immediato per non vanificare i sacrifici degli italiani. Fratelli d’Italia lo chiede a gran voce da tempo ed ora la nostra richiesta non può più essere ignorata.” Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.