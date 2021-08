Noto, via al “patto civile” tra politica e impresa

Il Sud-Est della Sicilia capitale dello sviluppo sostenibile e di qualità. Insieme al Giacinto Festival, infatti, ottava edizione dell’appuntamento nazionale Lgbt che prenderà il via stasera a Noto, in campagna, tra i carrubi nei pressi della Riserva Naturale di Vendicari verrà sancito un “Patto civile” tra gran parte degli investitori in loco italiani e esteri, stampa e autorità.

Il cuore del territorio siracusano, e in particolare il tratto di costa compreso tra Avola e Portopalo, luogo del cuore eletto a residenza di molti nomi del jet set mondiale diventa, ancora una volta, protagonista della promozione più alta del territorio, di quella Sicilia ormai proiettata su sinergie internazionali, epicentro di nuove strategie d’investimento e di crescita. Mentre in centro storico si aprirà, dunque, la festa della “diversità”, della tolleranza e dell’uguaglianza di genere, nel cuore delle campagne netine verrà ufficializzata la nascita dell’Associazione “Le Contrade di Vendicari”, una sorta di accordo tra pubblico e privato, un’alleanza (no profit) tra residenti e istituzioni per la salvaguardia e la tutela di un territorio che punta a diventare – e ne ha tutti i requisiti – la Costa Azzurra italiana.

“Ci proponiamo di fare degli specifici patti di collaborazione – spiega il presidente Luciana Vacirca – una collaborazione attiva con le Istituzioni competenti. Comuni, Provincia, Regione, Vigili del Fuoco e residenti, al lavoro, insieme, nell’ambito della salvaguardia di beni comuni materiali ( pulizia, sicurezza, prevenzione incendi, vigilanza contro abusi verso il territorio) e immateriali ( attività culturali, sportive, artistiche), il tutto rivolto alla promozione e allo sviluppo. Perché tutti noi, dal professionista all’imprenditore, qui ci investiamo parecchio e creiamo occupazione stabile. Sprecare opportunità come queste sarebbe un peccato”.

Alla presentazione saranno presenti, oltre l’assessore regionale al Turismo Manlio Messina e all’Ambiente Daniela Baglieri, i sindaci di Noto Corrado Bonfanti e di Avola Luca Cannata, il commissario straordinario della provincia di Siracusa Domenico Percolla, il portavoce regionale dei Vigili del Fuoco Luigi de Luca e i fondatori dell’Associazione, politici e, infine, imprenditori che operano nel campo della finanza, della ristorazione, della grande distribuzione, architetti, giornalisti, designer, artisti e personaggi dello spettacolo.