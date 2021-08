Traffico e caldo: domenica da bollino rosso

CATANIA. Esodo verso le spiagge e caldo. E’ cominciata molto presto, almeno a giudicare dalle lunghe code registrate nei punti visti più sensibili, la seconda domenica d’agosto.

Da dopo le 8.30 si viaggia a ritmi parecchi lenti a ridosso del casello autostradale di San Gregorio: mezzi pesanti e famiglie in viaggio per il litorale etneo-peloritano costrette a ben più di qualche minuto di pazienza per smaltire le cose.

Attenzione anche al controesodo serale con in previsione il normale rientro di chi si è allontanato per un week ed di mare.