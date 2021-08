Akademia Sant’Anna, ingaggiata Ludovica Fabbo

L’Akademia Sant’Anna chiude il reparto dei palleggiatori ed ufficializza l’ingaggio della romana Ludovica Fabbo, un vero e proprio talento che, nonostante la giovanissima età, ha già dimostrato di poter competere ad alti livelli e di potersi mettere in luce anche in campionati di vertice.

La palleggiatrice di Roma, classe 2003, inizia il suo percorso pallavolistica a casa vestendo la maglia del VolleyFriends sia con le giovanili che in Serie B2, periodo durante il quale Ludovica conosce Emanuele Mori (nuovo allenatore in seconda di Akademia) e, inoltre, si mette in mostra al Trofeo delle Regioni del 2018 vincendo il torneo con la sua Regione ed aggiudicandosi anche il prestigioso riconoscimento di miglior palleggiatore. Lasciata Roma la Fabbo prima affronta il campionato di Serie C con la Igor Volley Novara (dove gioca anche per l’under 16), poi torna in B2 vestendo la maglia della Conero Planet Ancona e disputando anche il torneo giovanile under 18. Salto di categoria importante, infine, nella stagione appena conclusa quando scende in Sicilia e gioca un importante campionato di B1 per la PVT Modica, mentre continua nel frattempo anche il percorso nelle giovanili giocando per l’under 19 dell’Urdens Comiso.

“Sono entusiasta di poter iniziare questa stagione a Messina – le prime parole di Ludovica Fabbo -, punto tanto a un mio progresso personale e di squadra, con la speranza che possa essere un’annata ricca di soddisfazioni”.