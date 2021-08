Amap, valori dell’alluminio nell’acqua in diminuzione

PALERMO – In relazione all’ordinanza sindacale che ha inibito l’utilizzo dell’acqua per il consumo umano in alcune zone di Palermo, l’Amap comunica che i valori di alluminio riscontrati in uscita del potabilizzatore di Risalaimi stanno lentamente diminuendo.

Il valore misurato ieri è stato pari a 222 µg/l (il valore limite per le acque ad uso umano è pari a 200 µg/l). Nel ribadire che permangono le restrizioni imposte dall’ordinanza sindacale del 30 luglio, l’Amap comunica che i tecnici della Società hanno circoscritto le zone della città alimentate dal Serbatoio di Monte Grifone.

In particolare la zona “Uditore” viene alimentata dal serbatoio Petrazzi e pertanto, anche a seguito di verifiche con esami di laboratorio, è da considerarsi non soggetta alle restrizioni dell’ordinanza sindacale.

La mappa aggiornata delle zone alimentate dal Serbatoio di Monte Grifone riguarda i rioni Noce, Zisa, Calatafimi, Basile, Roccella, Belmonte Chiavelli e Bonagia. Ogni aggiornamento sarà disponibile sul sito www.amapspa.it ovvero telefonando al numero 091.279111