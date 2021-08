PALERMO – “È necessario rivedere, se addirittura non ritirare, la circolare 14 emanata il 3 agosto dall’assessore Lagalla che produrrà certamente un effetto a cascata per cui gli enti di formazione saranno costretti a licenziare il personale o a dimezzarne lo stipendio”. I deputati di Attiva Sicilia, Sergio Tancredi, Angela Foti, Matteo Mangiacavallo ed Elena Pagana assieme al capogruppo di Diventerà bellissima, Alessandro Aricò, e al deputato di Forza Italia, Mario Caputo, hanno presentato un’interrogazione al presidente della Regione e all’assessore regionale alla Pubblica istruzione sugli aspetti della circolare emanata il 3 agosto scorso relativi ai Percorsi di istruzione e Formazione professionale di cui ancora non è fissata la data di inizio.

“Soprattutto in questo momento la Sicilia si deve dotare di ogni strumento possibile affinché sia quanto più largo possibile lo spettro dell’occupazione – dicono -. Forse è giunto il momento di dotare la regione di una rete di formazione dei mestieri capillare quanto quella dell’istruzione”.