Code in autostrada: gelati per “rinfrescare” l’attesa

Un gelataio ieri ha trasformato un problema in un'occasione di vendita. Tutto immortalato in uno scatto.

CATANIA – Lo scatto è diventato virale in pochi minuti. Un gelataio bloccato nella lunga coda che ieri si è formata a causa di un incidente lungo la Messina Catania, all’altezza di Giarre, ha messo in moto la creatività e ha deciso di aprire le vendite. E così, complice il gran caldo, sono stati molti gli automobilisti che hanno deciso di rinfrescarsi con un cono-gelato e una granita. Una scena che è stata immortalata dalla fotocamera di un cellulare. E che come capita in questi casi una volta caricata sui social è stata condivisa da una moltitudine di internauti. “Dove il mondo vede un problema, il catanese trova una opportunità”, commenta qualcuno.