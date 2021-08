Di corsa da Brancaccio al Comune, Canto si insedia a Sala delle Lapidi

PALERMO – Una corsa simbolica, dal centro Padre Nostro di Brancaccio fino a Palazzo delle Aquile, per celebrare l’ingresso in consiglio comunale. Questa l’iniziativa di Leonardo Canto (Azione) che domani, nonostante il caldo, darà luogo alla singolare iniziativa nel giorno in cui subentrerà come componente di Sala delle Lapidi al posto di Giulio Cusumano, dimessosi a fine luglio. Alle 7.20 del mattino Canto, di professione avvocato, inizierà la corsa che lo porterà fino a piazza Pretoria dove alle 16 si terrà la seduta per la surroga.

“Desidero portare simbolicamente nel palazzo l’attenzione alle periferie della città – spiega Canto – La corsa partirà nei pressi del Centro Padre Nostro fondato da Padre Puglisi per ricordare, prima di tutto a noi stessi, il senso più profondo del nostro impegno nel sociale e in politica, ossia quello di spendersi gratuitamente per il bene comune. Questa corsa, all’inizio di questa mia esperienza amministrativa, serve anche quale stimolo per tutti quei cittadini che ritengono necessario impegnarsi in prima persona per cercare di migliorare la propria città ad ogni livello: non possiamo addossare tutte le responsabilità a allaclasse politica, se prima di tutto da cittadini non facciamo la nostra parte”.

“Proporremo l’istituzione di una consulta delle professioni della città di Palermo – continua Canto – Un organismo consultivo, previsto dal nostro statuto, che riunisca componenti di ciascun ordine professionale cittadino, eletti dai propri colleghi, i quali possano, con la propria professionalità, essere da supporto per l’azione del consiglio comunale e della giunta e, con la loro esperienza, anche un valido supporto per gli uffici tecnici”.