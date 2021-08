Filippi: “Brunori ci aiuterà molto. Con l’Enna buon test”

Il Palermo pareggia 1-1 contro l’Enna nel test amichevole di domenica 8 agosto. Al gol di Caronia ha risposto di testa Lancini, recuperando il punteggio che aveva visto i rosanero in svantaggio. Al termine della gara giocata allo stadio “Generale Gaeta” di Enna, il tecnico del club del capoluogo siciliano Giacomo Filippi ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa.

“Intanto volevo ringraziare la città di Enna per l’accoglienza e i nostri tifosi per averci supportato, sono venuti qui a tifare Palermo. Non è stato un passo indietro, siamo mancati negli ultimi sedici-venti metri e proprio lì siamo stati poco precisi, non siamo stati molto determinati. Per qualità di gioco sono soddisfatto, anche per l’intensità data alla partita, oggi abbiamo schierato la squadra in vista della nuova stagione. Faccio i complimenti al mio amico Catania e all’Enna calcio, è stata una buona partita. I tifosi ci hanno già dato una forte emozione durante l’allenamento a porte aperte al rientro a Palermo, sappiamo che questa squadra dà queste emozioni. È normale che negli ultimi metri siamo stati meno brillanti con quessti carichi di lavoro, la cosa che mi piace è l’idea di gioco che hanno i ragazzi. In settimana adesso si allenerà con noi anche Brunori che ci darà una grossa mano, stessa cosa vale per Soleri e Fella”.

In merito alla situazione della rosa, l’allenatore del Palermo ha continuato: “Odjer aveva qualche sintomo post-vaccino fatto sabato e abbiamo preferito lasciarlo a casa, Valente ha qualche dolore al quinto metatarso e Soleri ha fatto un passaggio a vuoto con la gamba e ha avuto un piccolo problemino al ginocchio ma nulla di che. Sono rimasti fuori per precauzione. Doda aveva le gambe appesantite non appena arrivato qui a causa anche dei carichi di lavoro. Marong? A Buba ho detto di sbagliare in queste partite fino a sabato prossimo e poi andrà con il pilota automatico. Sto scherzando, ci sta fare degli errori, sono errori di gioventù. Ricordate De Ligt l’anno scorso alla Juventus quando procurava sempre rigori per fallo di mano. Non c’è alcun problema. Gli ho detto di camminare sempre a testa alta e di ascoltare i miei consigli e quelli dello staff. Brunori? Non cambia molto tatticamente ma è una soluzione in più, attacca la profondità e gli basta mezzo metro per essere letale. Non vediamo l’ora di inserirlo nel collettivo”.