Fly Volley Marsala, preso il libero Giulia Modica

Ulteriore acquisto di peso per la A29 GesanCom Fly Volley Marsala che si assicura le prestazioni sportive dell’esperto libero Giulia Modena. L’atleta Toscana, classe 95, lo scorso anno era in forza al Castellana Grotte in B1 disputando, dopo una strepitosa regular season, i play off promozione per la A2.

Giulia inizia il suo percorso pallavolistico, nelle giovanili della Carrarese, da schiacciatrice, partecipando nel 2009 al Trofeo delle Province U14, per passare l’anno successivo alla Polisportiva Casciavola vincendo le regionali e giocando le finali nazionali U18. Nel 2013/2014, sempre alla Polisportiva Casciavola, entra nel roster per la B2 divenendone il libero per passare, poi, a Castelvetrano nel 2014/2015 sempre in B2. Il salto di classe lo compie nel 2015/2016 trasferendosi in A2 prima ad Aversa e successivamente a Cisterna di Latina, poi un passaggio a Scafati in B1 per tornare in A2, a gennaio 2019, all’Hermea Olbia. Le ultime due stagioni le passa in B1 ad Empoli ed a Castellana Grotte.



“Sono contenta di iniziare questo nuovo anno con la Fly Volley Marsala – dichiara Giulia Modena – Fin da subito ho percepito la voglia da parte della società di disputare un campionato di vertice. Volevo ringraziare Coach Marco Adornetto perché fin dai primi contatti telefonici ha dimostrato la volontà di avermi in questa squadra, credo sia importante sentirsi pienamente voluti in un progetto. Non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne e speriamo di rivedere al più presto anche i tifosi sugli spalti”.