“I renziani nella Lega? Prove tecniche di alleanza Renzi-destra”

ROMA – “In Sicilia 4 deputati dell’Assemblea regionale e una senatrice sono passati da Italia Viva alla Lega. Sinceramente? Non mi sorprende. Da tempo abbiamo a che fare con trasformisti e opportunisti in politica. E la storia di questi soggetti parla da sé”. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“Soprattutto, non mi sorprende perché da mesi – prosegue il leader di SI – Renzi e il suo partito stanno facendo prove tecniche di alleanza con la destra: dall’aver riportato Brunetta, Gelmini e Giorgetti al governo con Draghi, al sabotaggio del ddl Zan. A questo punto cambia poco a quale Matteo si sia giurata fedeltà. Il disegno è evidente a chiunque. Non facciamoci prendere in giro. Questa gente non ha nulla a che fare con il campo progressista, figuriamoci con la sinistra”.