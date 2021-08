Inizia la settimana più calda dell’anno, allerta d’urgenza della Protezione civile

PALERMO – Sarà un inizio settimana rovente per tutta la Sicilia con temperature torride che arriveranno a sfiorare i 45° gradi in diverse zone dell’Isola. Per questo motivo la Protezione civile nazionale ha diramato ieri l’allarme generale per il rischio incendi e ondate di calore.

Massima attenzione della protezione civile che ha diramato lo stato di allerta rossa anche per le province di Palermo, Trapani, Catania, Enna, Siracusa e Ragusa. Allerta gialla per le altre province dell’Isola.

Il capo dipartimento nazionale della protezione civile, Fabrizio Curcio, ieri ha diramato un avviso d’urgenza per il gran caldo in arrivo sull’Italia che nei prossimi giorni potrebbe favorire gli incendi in tutto il paese: specie in Sicilia dove nei giorni scorsi gli incendi hanno messo in ginocchio gran parte della zona boschiva della regione.