Inquinamento, l’allarme Onu: “Mai così tanta Co2 in atmosfera”

ROMA – Nel 2019, le concentrazioni in atmosfera di Co2 sono state le più alte degli ultimi 2 milioni di anni e quelle dei principali gas serra (metano e biossido di azoto) le più elevate degli ultimi 800.000 anni. Negli ultimi 50 anni la temperatura della Terra è cresciuta a una velocità che non ha uguali negli ultimi 2.000 anni e l’aumento medio del livello del mare è cresciuto a una velocità mai vista negli ultimi 3000 anni. Sono alcune delle indicazioni contenute nel 6° rapporto dell’Ipcc (il gruppo di scienziati esperti in cambiamento climatico) approvato dai 195 governi dell’Onu. E il continuo aumento del livello del mare è uno dei fenomeni dei cambiamenti climatici già in atto che saranno “irreversibili in centinaia o migliaia di anni”.