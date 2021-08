L’allarme dei comitati civici al comune: “Eliminare pericoli in città”

L'associazione in una nota denuncia la non potatura di alcune palme

PALERMO – “Ritorniamo a chiedere l’eliminazione dei pericoli che vi sono in piazza Francesco Crispi per la presenza di uno stipite di palma ormi secco da tempo e l’eliminazione delle foglie secche delle altre palme ubicate nella stessa piazza. Non si può accettare che vengano ignorati questi pericoli che potrebbero causare danni fisici ai cittadini”.

Così l’associazione Comitati civici di Palermo che interviene in una nota denunciando una serie di anomalie presenti in alcune zone della città.