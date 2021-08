Minardo: “La Sicilia deve restare zona bianca”

PALERMO – Nino Minardo dice la sua sulla zona gialla. “Abbiano un dovere civico, politico e morale: non far precipitare di nuovo la Sicilia in zona gialla”. Cosi’ il segretario regionale della Lega, Nino Minardo, che aggiunge: “Faccio un appello a tutta la classe dirigente nazionale, regionale e ad ogni singolo cittadino.

“Gli ultimi dati ci dicono che i posti letto in ricovero ordinario occupati da pazienti Covid raggiungono il 13%, mentre quelli in terapia intensiva il 7,5%. Le soglie da non superare sono, rispettivamente, il 15% e il 10% e se queste soglie venissero superate entro giovedì prossimo ci ritroveremmo da lunedì 16 agosto in zona gialla. Le restrizioni in realta’ non sono molte ma il danno di immagine rischia di essere enorme e di far concludere malissimo una stagione turistica che fin qui e’ andata abbastanza bene. E’ poi insopportabile lo stress psicologico che deriva dallo spauracchio del ‘giallo’ e l’allarmismo che continua sulla stampa”, attacca.