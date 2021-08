PALERMO – Tutti in fila per il tampone. Alla Fiera del Mediterraneo di Palermo anche oggi la presenza è massiccia. Nell’hub guidato dal commissario per l’emergenza Covid Renato Costa fanno circa 700 tamponi al giorno.

Appena qualche settimana fa erano zero o prossimi allo zero in numeri dei positivi scovati in Fiera. La media adesso si attesta intorno a 20-25 contagiati. Numeri in crescita, ma per fortuna, almeno per il momento, lontani dal 10% dei mesi di maggiore diffusione della pandemia.

Chi va in Fiera per il tampone? “Sono persone che hanno bisogno di fare le cose più elementari, ad esempio una visita in ospedale – dice Costa – oppure devono partecipare a battesimi, comunioni o matrimoni”. I numeri della Fiera sono utili per il tracciamento dei positivi. C’è un rovescio della medaglia, però: la stragrande maggioranza di coloro che vanno in Fiera non è vaccinata e ha bisogno del tampone per ottenere il momentaneo Green pass.

La code sono dovute alle chiusure per ferie degli altri centri privati, laboratori e farmacie, dove è possibile fare il tampone. Inevitabile che a Palermo si riversino quasi tutti in Fiera. Sul fronte ospedaliero, però, si può intervenire e Costa sta preparando una nota per chiedere agli ospedali di provvedere in autonomia ad eseguire i test prima delle visite ai pazienti.

I tamponi, esclusivamente al drive-in, in Fiera dalle vengono eseguiti 8 alle 10:15 quando i cancelli chiudono, ma l’attività prosegue fino alle 11. Potenziare gli orari? “Ci sono dei limiti di biocontenimento del personale che non possono essere superati”. Restare più di tre ore al caldo con tutte e altro addosso è praticamente impossibile.

Nella Sicilia che si avvicina alla zona gialla in tanti non sono ancora vaccinati. Preferiscono fare il tampone per non saltare l’appuntamento con cerimonie di nozze e battesimi.

E intanto, il consigliere comunale Iv e presidente della sesta commissione, Ottavio Zacco, lamenta: “Mentre in città aumentano in maniera esponenziale i casi di positività al Covid-19, l’Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid riduce l’orario di erogazione di un servizio essenziale per il tracciamento dei positivi dell’unico centro dell’asp presente nella provincia diPalermo adibito all’esecuzione dei tamponi rapidi in modalitàdrive-in. Ritengo tale decisione non adeguata all’emergenza a cui stiamo assistendo in questi giorni – aggiunge Zacco – che sta interessando tutto l’hinterland palermitano. Auspico che l’Asp intervenga al fine di uniformare l’orario di esecuzione dei tamponi rapidi a quello della somministrazione dei vaccini, ovvero nella fascia oraria 9-19, onde evitare che migliaia di cittadini già sconfortati dalla preoccupazione di un eventuale contagio, si trovino costretti a rivolgersi a strutture private con un esborso di denaro”.