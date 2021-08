Parco Mattarella, la Giunta approva delibera per recuperare la serra

PALERMO – È stato approvato oggi in Giunta un Atto di indirizzo finalizzato alla valorizzazione, tramite affidamento a soggetti che operano nel terzo settore, della serra ubicata all’interno del Parco Mattarella, nei pressi dell’accesso di Via Duca della Verdura.

L’obiettivo è quello di avviare un progetto di recupero ed utilizzo a fini sociali e culturali del manufatto, di rilevanza storico-artistica, al fine di restituirlo alla fruizione della cittadinanza.

Il Capoarea del Settore Verde e Giardini procederà adesso alla pubblicazione di un avviso finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse di Enti del terzo Settore senza fini di lucro e con competenze specifiche nell’ambito della riqualificazione urbana.

Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare un progetto definitivo degli interventi di valorizzazione userò della serra alla competente Sopraintendenza ai BB.CC.AA di Palermo per ottenere le dovute autorizzazioni.

L’assessore a Ville e Giardini, Sergio Marino evidenzia “che il metodo seguito, in determinati casi come quello della serra del Parco Mattarella, rappresenta il metodo migliore per arrestare il degrado dei beni storici monumentali esistenti all’interno delle ville storiche di Palermo. Là dove il Comune non è nelle condizioni di poter garantire il recupero di tali manufatti allora ben venga l’aiuto di Enti che,senza fini di lucro, possano recuperare il bene e restituirlo alla pubblica fruizione”.