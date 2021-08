Perché acquistare un’auto usata online: i pro e i contro

L’acquisto di un’auto usata è una scelta che sempre più italiani considerano, in quanto rappresenta una grande opportunità di risparmio.

Una scelta che offre innumerevoli vantaggi, ma anche alcune insidie.

Oggi i portali di vendita online si sono sviluppati in modo da costituire una rete organizzata nella vendita delle auto usate, dove è possibile finalizzare il proprio acquisto in modo rapido e sicuro.

I vantaggi dell’acquisto di auto usate online sono moltissimi; prima di tutto il risparmio e la semplicità con la quale, attraverso i portali web, è oggi possibile effettuare la ricerca, ed eventualmente finalizzare l’acquisto del veicolo più adatto alle esigenze personali.

Il budget e l’alimentazione del veicolo

Nella scelta dell’auto usata è importante partire dalla definizione del budget a disposizione, così da focalizzare la ricerca solo sui veicoli caratterizzati dalla fascia di prezzo compatibile con la disponibilità economica.

Altro elemento da considerare con attenzione, sarà l’alimentazione del veicolo: a benzina, a diesel, o in alternativa un veicolo con alimentazione ibrida o totalmente elettrica. Tra le opzioni “ecologiche” ci sono anche le auto usate alimentate a gas metano o GPL.

Per valutare con attenzione l’acquisto è importante anche capire che utilizzo si farà della vettura, quanti chilometri si percorreranno annualmente e per quanto tempo si vorrà tenere l’auto prima di rivenderla. Per chi è solito cambiare con frequenza l’auto il consiglio è di puntare sul mercato delle auto usate, per evitare che la svalutazione intacchi il capitale investito inizialmente.

È importante individuare un sito sicuro che ti offra scelta, servizi e garanzie. A seconda della piattaforma di vendita che si sceglie, sarà possibile osservare l’automobile più o meno in modo approfondito: in alcuni portali si possono esaminare i minimi dettagli tecnici ed effettuare ricerche mirate, selezionando oltre al modello di autoveicolo, anche l’anno di immatricolazione, le condizioni generali del mezzo e tanti altri dettagli.

Alcuni siti di vendita on line di auto usate offrono veicoli controllati e preparati secondo lo standard di qualità dei veicoli usati di ogni marchio e garantiti 24 mesi.

La ricerca della tipologia delle vetture è semplicegrazie alla presenza di filtri che ti permettono di cercare il tuo veicolo per marca, modello tipologia di alimentazione, secondo le esigenze dell’acquirente.

I vantaggi delle auto usate

Risparmio economico : il prezzo d’acquisto è nettamente inferiore rispetto a quello di un’auto nuova, km0 o aziendale;

: il prezzo d’acquisto è nettamente inferiore rispetto a quello di un’auto nuova, km0 o aziendale; Pronta consegna: non ci sono lunghi tempi d’attesa, una volta avvenuto l’acquisto l’automobile è a disposizione dell’acquirente;

non ci sono lunghi tempi d’attesa, una volta avvenuto l’acquisto l’automobile è a disposizione dell’acquirente; AMPIA SCELTA: i siti specializzati in vendita di auto usate offrono auto di tutte le marche per ogni esigenza.

L’acquisto di un’auto usata si rivela certamente conveniente rispetto ad un modello nuovo perché non si subirà il deprezzamento immediato dell’Iva pari al 22%. La svalutazione, ovviamente, sarà poi progressiva con il passare del tempo, così come per una vettura nuova.

Attenzione allo stato di salute della vettura e alla manutenzione

Chi acquista un’auto usata va però incontro all’incognita dell’effettivo stato di salute della vettura: per questo è importante controllare il libretto di manutenzione e verificare gli interventi fatti. Controllare che i tagliandi siano stati effettuati secondo le scadenze consigliate dalla casa produttrice ma soprattutto scegliere il portale di vendita che offra le migliori garanzie.

La garanzia di acquistare un’auto usata online

Quali garanzie offre l’acquisto di un’auto usata online? Per chi acquista un’auto usata è importante avere anche la possibilità di provare la posizione di guida e verificare comfort, funzionalità, spazio e volume del bagagliaio prima di procedere con l’ordine.

Nella scelta del sito di vendita di auto usate è importante infatti individuare quello che offra la possibilità di recarsi presso i punti vendita convenzionati per provare e toccare con mano l’auto prima di effettuare l’acquisto. A garanzia della qualità dei veicoli proposti alcuni siti offrono anche la garanzia “Soddisfatto o Rimborsato!”, del chilometraggio illimitato valido su tutta la rete e l’assistenza h24 in Italia e all’estero.