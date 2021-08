“Pugno duro contro chi vuole sottrarsi alla differenziata” VIDEO

L'assessore all'ambiente, Fabio Cantarella, prende di petto "la sfida" degli esercenti di via Carlo Felice Gambino

CATANIA – Pugno duro dell’Amministrazione comunale contro quegli esercenti che, in zona via Carlo Felice Gambino, hanno fatto trovare una copioso cumulo dei rifiuti dove fino a qualche giorno fa vi erano i cassonetti dell’immondizia. Una iniziativa ritenuta alla stregua di una sfida rispetto all’introduzione della raccolta differenziata. Per questo l’assessore all’ambiente, Fabio Cantarella, ha annunciato provvedimenti che possono arrivare fino al ritiro della licenza. Le sue parole sono affidate a un video.