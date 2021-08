Ruandese confessa omicidio di un prete, era già noto alle forze dell’ordine

PARIGI – È Emmanuel A. ruandese di 40 anni, l’assassino di un prete a Saint-Laurent-sur-Sèvre, in Vandea. Il quarantenne era già noto alle autorità perché lo scorso anno aveva confessato di essere responsabile dell’incendio alla cattedrale gotica di Nantes.

Emmanuel A. viveva da molti anni a Nantes ed era il volontario cui era affidato il compito di assicurare che fosse tutto in ordine in chiesa. Aveva chiesto lo status di rifugiato, ma “aveva dei problemi psichici e aveva cercato di regolarizzare la sua situazione sulla base di questi problemi”, aveva detto all’epoca il procuratore di Nantes. La

domanda era stata respinta e dal 2019 aveva ricevuto l’ordine di espulsione, ordine che era stato sospeso dopo l’incendio perché sotto sorveglianza giudiziaria.

Dopo l’uccisione c’è paura da parte dei vescovi francesi. La conferenza dei vescovi e quella dei religiosi e religiose di Francia esprimono “profonda tristezza” e il loro “timore” in seguito alla morte di padre Olivier Maire, il prete assassinato in Vandea, nell’ovest del Paese. “L’autore dell’omicidio – si legge in una nota – è stato ospitato da padre Olivier Maire e si è costituito questa mattina ai gendarmi”. I vescovi e i religiosi si sono detti vicini ai parenti della

vittima, ai familiari e alla comunità della basilica di Saint Louis-Marie Grignon de Montfort.