San Gregorio, casi Covid in aumento: appello del sindaco a vaccinarsi

Il primo cittadino lancia un appello a quel 35 per cento della cittadinanza che non si è ancora vaccinata.

CATANIA. I contagi non si placano e anche San Gregorio di Catania segue l’andazzo nazionale: dai 3 positivi di fine luglio si è passati ai 17 dell’altro ieri, con 33 isolati, per fortuna nessuno in ospedale, tutti domiciliati. A fine luglio gli isolati erano appena 6 ma c’è da dire che molti di loro aspettano il risultato del tampone che potrebbe essere negativo. Lo rende noto il sindaco, Carmelo Corsaro, sottolineando che “i vaccinati sangregoresi hanno superato il 65 per cento della popolazione”. Il primo cittadino lancia un appello a quel 35 per cento della cittadinanza

invitandola a vaccinarsi “in quanto questo e’ l’unico modo per immunizzarsi e ridurre al minimo i rischi del contagio”.

L’appello

“Invito tutti i miei concittadini che ancora non hanno provveduto alla vaccinazione – dichiara il sindaco – a prenotarsi nel presidio ospedaliero o hub piu’ vicini, o presso il proprio medico curante e vaccinarsi. Ora serve un ulteriore sforzo – sottolinea Corsaro – senza aspettare la fine dell’estate. Il vaccino resta l’arma migliore per difendersi, evita l’ospedalizzazione, le complicanze e le chiusure forzate, che sarebbero un disastro per l’economia”. Il sindaco, infine conclude ricordando “di non abbassare la guardia e di mantenere le prevenzioni elementari

quali l’uso della mascherina in ambienti chiusi, l’igiene delle mani ed evitare assembramenti”.