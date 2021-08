Si avvicina il Ferragosto: prefetto convoca una riunione

PALERMO – Il Ferragosto si avvicina e per questo motivo in Prefettura, questa mattina, si è svolta una riunione con la presenza delle forze dell’ordine, i vigili del fuoco e la capitaneria di porto ed in videoconferenza con i rappresentanti dei comuni litoranei della provincia.

A volere la riunione è stato il prefetto Giuseppe Forlani, proprio per organizzare le attività di vigilanza in vista del Ferragosto. È stato innanzitutto fatto un sintetico punto della situazione sulle diverse problematiche che caratterizzano non solo la giornata di Ferragosto ma in generale questo periodo estivo a Palermo e provincia, come gli accampamenti ed attendamenti disseminati in alcune aree del litorale, la sicurezza della circolazione stradale, gli incendi boschivi e di interfaccia ed anche il pericolo che deriva dall’accensione di fuochi e dal preliminare accatastamento di materiale legnoso.

Le forze dell’ordine e la capitaneria di orto hanno, quindi, illustrato i consistenti servizi di vigilanza che stanno predisponendo a terra ed a mare in vista del Ferragosto, in collaborazione anche con le polizie municipali dei comuni interessati. Il Comandante Provinciale dei vigili del fuoco ha chiesto a tutti i partecipanti alla riunione di prestare la massima attenzione nello svolgimento delle attività di vigilanza anche in merito al pericolo rappresentato da tutti i possibili inneschi di incendi, come sterpaglie o per esempio rifiuti abbandonati.

I Sindaci hanno assicurato la piena collaborazione con le forze dell’ordine e hanno manifestato la comune volontà di ripetere le esperienze dello scorso anno, con l’emanazione per tempo di apposite ordinanze con cui interdire l’accesso alle spiagge nella notte di Ferragosto, accesso dal quale solitamente sono in passato scaturite problematiche di ordine igienico sanitario, anche per via del cumulo di rifiuti che invadeva le spiagge e della impossibilità di fruizione delle spiagge anche per diversi giorni successivi al Ferragosto.

Naturalmente, i servizi di vigilanza terranno conto anche delle prescrizioni sanitarie per contenere la diffusione del virus covid-19, tra le quali l’obbligo del distanziamento sociale. Importante, come sottolineato dal Prefetto, è anche la sensibilizzazione della cittadinanza da parte di tutte le Autorità presenti sull’opportunità di sottoporsi alla vaccinazione e sul rispetto della normativa relativa al “green pass”.