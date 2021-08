Vertenza Almaviva, Orlando chiede al Governo di intervenire

PALERMO – Continua a tenere banco la vertenza Almaviva, con i lavoratori che rischiano di perdere il posto per la nuova commessa della compagnia di volo Ita che prenderà il posto di Alitalia.

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha inviato una lettera ai ministri del Lavoro e dello Sviluppo economico, Andrea Orlando e Giancarlo Giorgetti, per chiedere al Governo di intervenire in merito alla vertenza Almaviva.

“L’attività di call center – scrive nella nota il sindaco – è stata occasione di occupazione rilevante che giovani donne e uomini palermitani hanno incrociato negli anni duemila. È la professionalità espressa dalle persone il vero capitale su cui investire e negli anni sono state sempre le stesse persone a lavorare sulla commessa Alitalia per Almaviva”.

“Per questi motivi – aggiunge Orlando – non è accettabile la posizione di Ita, che circa due settimane fa ha concepito una gara per tale servizio con modalità che escludono il riconoscimento del valore del capitale umano di questa attività lavorativa in favore di un taglio netto dei costi. Palermo non può accettare tanta disinvolta leggerezza”.

Infine, il sindaco Orlando congiuntamente con l’assessora con delega al Lavoro, Giovanna Marano, ribadiscono ancora una volta “la necessità che il Governo intervenga convocando Alitalia, Almaviva e Ita, in modo da trovare una soluzione che garantisca sia la tenuta occupazionale, nel rispetto della professionalità espressa in tutti questi anni dalle lavoratrici e dai lavoratori palermitani di Almaviva, sia la qualità del servizio alla nuova società”.