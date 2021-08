Violenza contro la convivente incinta: trentatreenne in carcere

MESSINA – I poliziotti delle Volotani hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Messina, a carico di un trentatreenne messinese, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia.

Vittima la convivente, in stato di gravidanza, costretta a subire ripetutamente molestie fisiche e verbali. Alla donna non sono stati risparmiati insulti e minacce e, in più occasioni, limitazioni alla propria libertà personale.

A fine luglio scorso l’ennesima lite, a seguito della quale la donna è stata schiaffeggiata e ferita con una bottiglia, riportando lesioni per le quali si è reso necessario recarsi presso struttura ospedaliera cittadina.

I successivi accertamenti hanno permesso di ricostruire la vicenda, evidenziare le responsabilità dell’uomo ed emettere la predetta misura.