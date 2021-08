Acqua contaminata, l’appello della Lega: “Amap informi i cittadini”

In alcuni quartieri della città l'acqua resta non utilizzabile

PALERMO – “Occorre che l’AMAP informi in modo costante i cittadini sulla evoluzione della situazione legata alla presenza di alluminio, così come è necessario che l’Asp dia informazioni precise e attendibili sulle conseguenze e i potenziali rischi derivanti dall’assunzione di questa sostanza tramite l’acqua.

Certamente – anche alla luce delle condizioni climatiche che purtroppo tenderanno a peggiorare, con il riscaldamento globale, con temperature sempre più alte – è indispensabile che AMAP si doti in un futuro immediato di ogni strumento tecnico necessario per la piena potabilizzazione e purificazione dell’acqua immessa in rete”.

Lo dicono i consiglieri Marianna Caronia e Igor Gelarda. “Siamo certi che l’azienda, – aggiungono – confermando la sua efficienza e prontezza di risposta alle esigenze degli utenti, metterà inoltre in pratica ogni previsione contrattuale legata a rimborsi e compensazioni agli utenti che oltre agli evidenti disagi materiali stanno sostenendo costi non irrilevanti per rifornirsi di acqua potabile”.