Anziana annega nelle acque di Pantelleria

PANTELLERIA – Una donna di 76 anni è morta annegata, stamane, a Pantelleria, in località Bue Marino.

L’anziana, originaria dell’isola, ma non residente a Pantelleria, stava facendo il bagno in mare, accompagnata dal figlio. L’ipotesi è che abbia avuto un malore. Inutili, seppur tempestivi, i soccorsi. Per la donna non c’è stato alcunché da fare.