Caldo torrido e temperature oltre i 40°, domani sarà allerta rossa

PALERMO – La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso per rischio incendi e ondate di calore che prevede per la provincia di Palermo, per la giornata di domani, temperature percepite fino a 42° (livello 3, rosso). Livello 3 e colore rosso anche per la giornata di giovedì con la previsione di temperature massime percepite di 39°. Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani, nella provincia di Palermo, resta la previsione di pericolosità massima.

In rossa tutte le province dell’Isola, tranne quella di Trapani per la quale, invece, è stata diramato lo stato di pre-allerta.