PALERMO – L’elemento che insospettisce gli investigatori è proprio quello che farebbe propendere per l’ipotesi del suicidio. E cioè il biglietto che la donna di 33 anni, trovata morta in una casa alla Vucciria, avrebbe scritto prima di togliersi la vita. Frasi che raccontano di un tentativo, non riuscito, di cambiare vita con un saluto finale per cercare di trovare comprensione per il gesto disperato.

Qualcosa non quadra, però. A chiamare il 118 ieri notte è stato il compagno, che di anni ne ha 39. Quando i sanitari sono giunti nell’appartamento di via dei Coltellieri, la donna era già senza vita sul pavimento del soggiorno. Aveva dei segni attorno al collo. C’era il filo di una ciabatta elettrica appeso al gancio che serve per fermare le imposte della finestra.

Un filo troppo corto, però, per arrivare dal gancio al collo della donna. E poi il gancio era in grado di reggere il peso del corpo? I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Piazza Verdi non escludono alcuna ipotesi, ma con il passare delle ore quella del suicidio diventa sempre più debole.

Sulla lettera, che sembrerebbe essere stata scritta a stampatello, sono in corso gli accertamenti calligrafici per capire se davvero sia stata scritta dalla vittima. Il compagno viene sentito dagli investigatori, coordinati dal pubblico ministero di turno Giacomo Brandini. C’è un ulteriore elemento su cui si concentrano ed è la frase appena sussurrata al telefono con i sanitari del 118 quando l’uomo ha chiesto aiuto. Avrebbe fatto riferimento a uno scherzo, a un gioco, a qualcosa di diverso rispetto al gesto estremo del suicidio.