Federica Foresta debutta al Teatro Antico di Taormina

Dopo le numerose esperienze canore nel campo della “musica leggera”, che l’hanno vista protagonista in numerose edizioni dello Zecchino d’oro, e non ultimo, alle selezioni finali di Area Sanremo nel 2018 il soprano Federica Foresta, giovane promessa del bel canto, torna a far parlare di sè, stavolta con un importante debutto al Teatro Antico di Taormina.

I prossimi 11 e 13 Agosto, in occasione della rassegna BellininFest, Federica vestirà i panni della Contessa di Ceprano de “Il Rigoletto”; opera in 3 atti di Giuseppe Verdi. A rappresentare l’opera sarà un cast d’eccezione guidato dalla regia del Maestro Leo Nucci (che interpreterà lo stesso Rigoletto), mentre a dirigere sarà il noto Maestro Placido Domingo.

Il soprano si racconta alla nostra redazione dicendosi onorata di poter far parte di questa realtà così prestigiosa al fianco di personaggi che hanno fatto la storia dell’opera al livello internazionale. Così giovane eppure così talentuosa e determinata, Federica ci racconta i sacrifici fatti in questi anni per sostenere gli studi in conservatorio e contemporaneamente presso la facoltà di Giurisprudenza.

“Con questa esperienza sto avendo l’opportunità di imparare tantissimo sul teatro; sto arricchendo inestimabilmente il mio bagaglio culturale e senz’altro porterò nel cuore questo debutto”.

Così Federica conclude con noi la sua intervista e noi, non possiamo fare altro che augurarle una carriera sfavillante.