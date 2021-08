Fiamme lambiscono ex convento, evacuati tutti gli ospiti

PETRALIA SOTTANA (Palermo) – L’ex convento dei Padri Riformati a Petralia Sottana, nelle Madonie, è stato evacuato perché minacciato da un nuovo incendio. La struttura del XVII secolo ospita adesso uffici dell’Asp e una Rsa, una residenza sanitaria assistita. Gli ospiti della Rsa sono stati portati via e sistemati in altre strutture della zona. Il fuoco, partito dalla zona dell’ospedale Madonna dell’Alto ha poi preso una direzione verso la montagna e verso zone boschive impraticabili. Per tuttala giornata sono stati in azione i canadair e mezzi della Protezione civile e dei vigili del fuoco.

L’ex convento ha ospitato il ritiro pre-campionato del Palermo calcio negli ultimi due anni.