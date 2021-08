Filippi: “Bisogna partire subito con il piglio giusto”

Il tecnico del Palermo Giacomo Filippi ha commentato così la pubblicazione del calendario del girone C di Lega Pro per la stagione 2021/2022: “Il calendario ci offre in partenza il confronto con le neopromosse, che sono comunque squadre rodate, e poi già subito ci aspettano impegni molto competitivi come quello in casa con il Catanzaro che è una delle squadre più attrezzate per ambire alla vittoria del campionato. E poi Juve Stabia, Foggia e via così fino alla fine con Catania e Bari, passando per l’Avellino che è senza dubbio un’altra pretendente alla testa della classifica. Ne emerge uno scenario in cui bisogna partire subito con il piglio giusto mettendo in campo tutte le nostre armi: la voglia e la determinazione, oltre alla tecnica e la tattica. Bisogna fare punti e imporsi fin da subito. Sono molto fiducioso perché la squadra sta lavorando bene e l’inizio del campionato ci deve trovare già pronti a tutto”.