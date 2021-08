Il Covid corre, obbligo di quarantena per chi arriva dall’Italia

ISRAELE – Dopo il boom di positivi registrati nelle ultime 24 ore in Israele – numeri che non si vedevano da febbraio – il Governo ha deciso di inasprire le regole per chi entra nel Pese. Anche se si è già vaccinati.

A partire da oggi chi arriva da una trentina di Paesi a rischio, fra cui l’Italia, deve osservare una quarantena obbligatoria nella propria abitazione, anche se è stato vaccinato o se è guarito del Covid, e ciò indipendentemente dalla età. Lo ha reso noto il ministero della sanità. Il ministero ha pubblicato inoltre una lista di Paesi “a rischio massimo” nei quali agli israeliani è vietato recarsi se non in casi eccezionali approvati per tempo. Questa lista, di una dozzina di Paesi, include Gran Bretagna, Spagna, Russia, Turchia e Cipro. Il ministero ha anticipato che nuove restrizioni saranno adottate dal 16 agosto.