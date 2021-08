Incidente stradale, ventunenne in codice rosso

PALERMO – Incidente stradale nella notte a Palermo. Un furgone e una Smart si sono scontrate tra via Diaz e via Pecori Giraldi, ad avere la peggio è un ragazzo di 21 anni N.T., che è stato trasportato all’ospedale Bucchieri La Ferla in codice rosso, con prognosi riservata.

Insieme al ventunenne nell’auto c’era un uomo di 39 anni. I due sono stati estratti dall’auto distrutta, dai vigili del fuoco. L’uomo è rimasto illeso. E’ stato medicato sul posto dai sanitari del 118. Sono in corso le indagini condotte dagli agenti della polizia municipale dell’Infortunistica.