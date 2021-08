PALERMO – Il grande caldo continua e la Sicilia in questa settimana rischia di trasformarsi in una vera e propria fornace. La Protezione civile regionale ha lanciato l’allerta: prevede punte di 41 gradi per la giornata di domani, mercoledì 11 agosto, nelle due principali città dell’isola: Catania e Palermo. Non andrà molto meglio a Messina, dove sono previsti 40 gradi per la giornata dell’11 agosto.

Il bollettino fa il punto per quanto riguarda il rischio ondate di calore. Oggi per la provincia di Palermo sono previsti fino a 39 gradi e il livello di allarme arancione domani salirà a rosso. Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di oggi nella provincia di Palermo permane la previsione di pericolosità massima (“alta”) ed il livello di “attenzione” rosso. Analogo livello di allerta per le province di Caltanissetta, Enna, Catania, Siracusa e Ragusa.