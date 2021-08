ROMA – Dal 6 agosto è entrato in vigore il Green pass per accedere in molti locali. Gli esercenti, almeno fino ad oggi, hanno controllato la validità del certificato e i documenti di chi li presenta, ma da parte della ministra Luciana Lamorgese arriva una precisazione.

“Saranno i titolari dei locali a controllare i Green pass, ma non potranno chiedere i documenti d’identità ai clienti. Ci saranno controlli a campione della polizia per controllare”.