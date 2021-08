Netturbini incrociano le braccia: “Non siamo stati pagati”

Il sindaco si difende: "Noi siamo in regola, tocca alle imprese pagare gli stipendi"

CANICATTÌ (AG) – Gli operatori ecologici di Canicattì, in provincia di Agrigento, incrociano le braccia e si astengono dal lavoro per via del mancato pagamento dello stipendio dei mesi di giugno e luglio, con la situazione igienico-sanitaria che si sta aggravando.

Lo sciopero degli operatori delle tre ditte che gestiscono il servizio è iniziato sabato e si sta ancora protraendo in queste ore. I rifiuti, soprattuto quelli organici, con il caldo hanno già cominciato a creare problemi, con la situazione che è in peggioramento visto l’abbandono indiscriminato nelle zone periferiche di tonnellate di rifiuti.

Il sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura, dice: “Noi siamo in regola. Abbiamo pagato puntualmente l’ultima fattura del 20 giugno scorso. Tocca alle imprese pagare gli stipendi”.