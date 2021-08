Roghi, Barbagallo: “Ecco cosa è stato deciso al vertice” VIDEO

Emergenza incendi nel sud Italia. A Palermo si è svolto un vertice con Guido Parisi, Capo del corpo nazionale

e il Prefetto Laura Lega, capo dipartimento dei vigili del fuoco. L’incontro è stato un modo per fare il punto su quello che sta accadendo in questa torrida estate soprattutto in Sicilia e Sardegna, dove i roghi stanno devastando ettari e ettari di territorio oltre ad aver danneggiato abitazioni e ridotto in cenere attività commerciali e agricole. Alla riunione operativa hanno partecipato tutti i comandi dell’Isola oltre ai rappresentanti sindacali di categoria. Il catanese Carmelo Barbagallo, segretario Usb Sicilia, riassume le decisioni adottate al termine del tavolo.