Sullo: “Bisogna rappresentare degnamente la piazza”

“Siamo in tredici, dovremo essere 24. Mancano ancora tanti giocatori. Ci sarà presto la Coppa Italia, la società ne è consapevole. Difesa a quattro e trequartista? Sinceramente non abbiamo un’idea unica. Cercheremo sul mercato sia gli elementi utili per giocare con due punte, sia un giocatore in grado di agire tra le linee. Dipende anche dalle opportunità: porteremo avanti tutti e due discorsi. Calendario? Non sono andato oltre la quarta o la quinta partita. Oltre ai derby per me è particolare anche la sfida con la Turris, con cui ho vissuto tre anni belli. Ma il calendario non dipende da noi e quindi lo prendo così com’è. Anche perché magari affronti una squadra sulla carta più abbordabile in un momento in cui sta benissimo e una big quando non è in forma”. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate da Salvatore Sullo, tecnico dell’ACR Messina, in conferenza stampa in data odierna.

In vista della prossima stagione di Serie C, il club peloritano sta ricostruendo la squadra e il tecnico napoletano prova a delineare i passi in campionato dei siciliani: “Odio distinguere tra over e under e anche sentire parlare del “mio” Messina. Non è il Messina di Sullo, l’ho detto subito ai ragazzi. L’obiettivo minimo è creare il prima possibile un gruppo che possa rappresentare degnamente la piazza. Andando avanti si vedrà dove potremo arrivare, ma lo deciderà il campo. Inutile dire ora che puntiamo a salvarci o a vincere il campionato. Ovviamente cercheremo di lasciarsi dietro più squadre possibili”.