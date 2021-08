Torna lo spettacolo a Ventimiglia, sul palco sale Sergio Vespertino

Musica, spettacoli, grandi artisti, eventi unici . Ventimiglia di Sicilia (Pa) , riparte da protagonista per un agosto all’insegna della cultura e del divertimento. Sul palcoscenico l’esilarante artista Sergio Vespertino l’10 agosto alle 21,00 presso l’Anfiteatro Comunale, in via dell’Orto 7. Quella del padre di famiglia è una figura che, sotto la lente comica e grottesca di Sergio Vespertino, può passare dal tragico al comico in un istante, sotto la spinta di una visionaria e buffa metamorfosi. A tal punto che, al suo cospetto, lo scapolo impenitente diventa una sorta di icona esorcistica. Cosa ne deriva? Il matrimonio viene sempre più visto come una trappola crudele, che alterna all’euforia incosciente del giorno solenne dell’unione, un lutto perenne. Con il corredo di crisi cicliche, di esaurimenti alla porta. Ma non tutto è perduto, almeno secondo Vespertino. Il quale, come è ormai suo costume, prendendo le mosse dagli anfratti del più bieco quotidiano, e pigiando sul pedale dell’ironia e dell’autoironia, in questo suo spettacolo ha fatto dell’irruzione di un figlio il punto di non ritorno della vita famigliare. “L’ironia e il talento di Sergio Vespertino sono ormai una tappa fissa nel cartellone artistico di Ventimiglia – dice il sindaco Antonio Rini – ogni hanno abbiamo ​registrato come il pubblico sia affezionato all’istrionico artista. Stiamo realizzando tutta una serie di spettacoli – continua il sindaco – nel segno della ripartenza e dell’ottimismo senza tralasciare l’aspetto della sicurezza che il particolare periodo ci impone. Vogliamo regalare al pubblico un momento di sana normalità che la pandemia ci ha negato da oltre un anno e mezzo. Ventimiglia ha un grande privilegio: il suo “gioiello”, l’Anfiteatro Comunale . Una importante struttura che consente la realizzazione di eventi di livello e in sicurezza tanto da ottenere tutte le necessarie autorizzazioni da parte della Commissione Spettacoli, per accogliere 600 persone in sicurezza”. Per la partecipazione è obbligatorio il green pass da mostrare all’ingresso.

registrato come il pubblico sia affezionato all’istrionico artista. Stiamo realizzando tutta una serie di spettacoli – continua il sindaco – nel segno della ripartenza e dell’ottimismo senza tralasciare l’aspetto della sicurezza che il particolare periodo ci impone. Vogliamo regalare al pubblico un momento di sana normalità che la pandemia ci ha negato da oltre un anno e mezzo. Ventimiglia ha un grande privilegio: il suo “gioiello”, l’Anfiteatro Comunale . Una importante struttura che consente la realizzazione di eventi di livello e in sicurezza tanto da ottenere tutte le necessarie autorizzazioni da parte della Commissione Spettacoli, per accogliere 600 persone in sicurezza .” Per maggiori informazioni: [email protected]