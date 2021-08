Barone: “Senza controlli ancora morti sul lavoro”

PALERMO – “Mentre a livello nazionale è previsto un aumento degli ispettori del lavoro, nulla cambia in Sicilia, regione e a statuto speciale. E tutto ciò intollerabile”. Così il segretario generale della Uil Sicilia, Claudio Barone, che aggiunge: “Ancora oggi, dal governo Musumeci, non arrivano risposte in merito all’aumento e all’adeguamento della pianta organica degli ispettori del lavoro in Sicilia, 63 in tutto. Solo due a Palermo. Non si può parlare di semplice disattenzione – continua il leader della Uil -. Sembra ci sia una volontà precisa di non potenziare gli organismi di controllo. Senza controlli, però, le norme non possono funzionare. Chi continua, di fatto, a non fare nulla ha la responsabilità morale di questi morti. Non vogliamo più assistere alla semplice retorica del “piangere il giorno dopo”, servono scelte ben precise e immediate”. La Uil continuerà a battersi per ottenere più garanzie e tutele portando ancora avanti la campagna social nazionale #ZeromortisulLavoro.