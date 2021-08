Borgo Nuovo, roghi di spazzatura nel cuore della notte

Per la terza notte di fila i vigili del fuoco sono stati impegnati nello spegnimento di roghi di spazzatura a Palermo sempre nel quartiere Borgo Nuovo. Gli incendi sono stati appiccati due volte in via Castellana e in viale Michelangelo, in via Mozambico. Roghi anche in via Cammarano nel quartiere Cep. La Rap, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti è alle prese con il recupero della spazzatura rimasta per strada dopo alcuni giorni di mancata raccolta provocata dalle assemblee proclamate dai sindacati. Per far fronte all’emergenza l’azienda sta impiegando squadre aggiuntive di aziende private. Il costo dell’operazione è di circa 200 mila euro.