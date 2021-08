“Da novembre vaccini anche ai bambini sotto i 12 anni”

ROMA – Gli esperti ritengono necessario vaccinare anche i bambini con meno di 12 anni. “Io ritengo che sia necessario vaccinare anche i più piccoli. In Italia, da inizio pandemia, sono morti 28 pazienti di età pediatrica. E di questi 13 avevano meno di 10 anni. Vaccinando i bambini eviteremo focolai anche nelle scuole elementari e dunque il ricorso alla didattica a distanza”.

Così Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico sui vaccini agli under 12. “Ci aspettiamo

l’autorizzazione a novembre, sia Pfizer sia Moderna sono già a buon punto”, ribadisce. Sono parole destinate ad aprire un nuovo fronte con gli scettici.

Sul fatto che si registrano casi di positivi tra i vaccinati precisa “oggi la maggior parte delle persone ricoverate è non vaccinata o ha ricevuto solo la prima dose. Quanto ci hanno offerto i vaccini, in termini di protezione da patologia grave, è straordinario. Tutti gli studi parlano del 97 per cento di protezione dal rischio di terapia intensiva o decesso. Che il vaccino non dia una copertura totale rispetto al semplice rischio di infezione lo abbiamo sempre detto. Ma ripeto: l’efficacia rispetto al rischio di andare in terapia intensiva o di morire è del 97 per cento”. Infine sulla

possibilità di una terza dose per alcune categorie “in questo momento abbiamo tre priorità – evidenzia -: completare la

copertura vaccinale degli ultra cinquantenni; dar corso alla protezione della fascia di età 12-18 anni in vista della

riapertura delle scuole; prevedere la terza dose per i soggetti immunodepressi”.