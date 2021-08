Ferragosto, c’è l’ordinanza: vietate spiagge e alcolici

I divieti saranno validi per il 14 e il 15

PALERMO – Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, nell’ambito delle misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del Covid-19 e al fine di evitare forme di assembramento in aree demaniali e, quindi, anche nelle spiagge nei prossimi giorni, ha emanato un’ordinanza (la n. 140 del 10/08/2021) che vieta lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e/o eventi aggregativi. Il provvedimento vieta, inoltre, di accendere fuochi con qualsiasi materiale e predisporre attendamenti nelle medesime aree e nelle spiagge.

“Come l’anno scorso, quest’anno, con particolare attenzione visto l’aumento preoccupante dei contagi – dichiara il sindaco Orlando – ho inteso con il Comitato Ordine e sicurezza pubblica e disposto con ordinanza il divieto di accampamenti, di assembramenti, di feste con assembramenti, e al tempo stesso il divieto di fuochi per consentire di garantire non soltanto la salute, ma anche la vivibilità per quanti nel giorno di Ferragosto saranno presenti a Palermo, cittadini e tantissimi turisti”.

I divieti decorrono a far data dal 14 agosto 2021 dalle ore 19:00 e fino alle ore 07:00 del 15 agosto 2021 e dalle ore 19:00 alle ore 24:00 del 15 agosto 2021. Nelle stesse aree sono vietate la vendita e il consumo di bevande alcoliche dalle ore 19:00 del 14 alle ore 24:00 del 15 agosto 2021.

Gli organi di vigilanza sono onerati di effettuare i controlli e di far rispettare la presente ordinanza.