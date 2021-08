Trovato il cadavere del giovane scomparso in mare a Palermo

PALERMO – Ritrovato a 2 miglia da Isola delle Femmine il corpo di Alfredo Pezzino Rao, giovane di 28 anni scomparso da due giorni, con la famiglia che aveva presentato denuncia.

Le ricerche sono iniziate ieri quando l’auto del giovane è stata trovata nei pressi della spiaggia di Barcarello. Qui c’erano anche uno zaino con alcuni effetti personale e le custodie delle maschere e delle pinne. Il giovane spesso usciva in mare. Questa volta deve avere avuto un malore.

Il corpo è stato trovato da un catamarano che si trovava in zona e ha visto il corpo galleggiare. La Procura, intanto, ha disposto l’autopsia sul cadavere. Secondo una prima ricostruzione nel corso dell’ispezione del medico legale sarebbero state trovate ferite sul corpo del giovane. Non è escluso che il giovane sia stato investito da un natante mentre nuotava. Le indagini sono condotte dalla guardia costiera. Sarà l’esame che sarà eseguito dai medici legali dell’ospedale Policlinico a chiarire le cause della morte.