L’auto finisce sullo spartitraffico

E' accaduto oggi pomeriggio in via Dusmet.

CATANIA. Incidente autonomo, per fortuna senza conseguenze, oggi pomeriggio lungo via Dusmet in direzione Porto. L’automobilista alla guida di una Fiat Punto ha finito col ritrovarsi sollevata sullo spartitraffico dell’arteria stradale.

Una distrazione o una manovra forzata ha finito col far andare di traverso l’auto.

Nessuno ferito, come detto, e solo rallentamento alla normale circolazione stradale.